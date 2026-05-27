医療期間を悩ませている診察の「無断キャンセル問題」で、6月から「キャンセル料」の徴収が可能になる。問題は解決に向かうのか。イット！では「1日3件キャンセルが出ることがある」という歯科クリニックを取材した。歯科医院「キャンセル率」平均約10％取材班が向かったのは、千葉・船橋市の「かわせみデンタルクリニック」。多い日は1日で約40人から50人ほどの患者を診ているという。予約制をとっているクリニックの受付に貼られ