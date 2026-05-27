5月26日、女優の吉高由里子が都内で開催された映画『黒牢城』のジャパンプレミアに出席。その近影が話題となっている。「先日開催された第79回カンヌ国際映画祭でも上映され、約1000人の観客のスタンディングオベーションに包まれるなど、高評価を受けました。主演には本木雅弘さんを迎え、ほかにも菅田将暉さん、青木崇高さん、Snow Manの宮舘涼太さんといった豪華な俳優陣が出演します。この日、吉高さんはピンク色のボデ