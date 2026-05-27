元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２７日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、裁判が始まった北海道・旭川女子高生殺害事件に言及した。２０２４年４月、旭川市のつり橋から女子高校生が転落死した事件で殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告の裁判員裁判が２７日に行われ、共謀した小西優花受刑者（当時１９歳、懲役２３年の刑が確定）が出廷。内田被告が被害者を「両手で押した」と証言した。これについて橋下氏は