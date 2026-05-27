5月23日、新たなお笑い賞レース『ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター』（フジテレビ系）が放送された。同番組は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（33）が考案したツッコミの能力を競うお笑い特番。Xのトレンドで一位になるなど反響は大きく、元放送作家・鈴木おさむ氏（54）も自身のXを更新し、絶賛していた。《『ツッコミスター』、とても面白かった！とにかく若い！企画者も司会も出演芸人さんも若いのが、よいです。若い