ジャンプが得意な猫と、それを試したくなってしまった飼い主さん。壁に貼ったリボンを軽々と取っていく猫に対し、飼い主さんがどんどんハードルを上げていった結果、まさかの展開が…！投稿は、記事執筆時点で、4万回以上の再生数を誇り「すごいジャンプ力‼︎」「頑張った」などの賞賛の声が寄せられています。 【動画：壁にリボンを貼って『猫がどこまでジャンプできるか』挑戦→目標が高くなりすぎた結果…