大人気キャラクター「パペットスンスン」と【GU（ジーユー）】のコラボ第二弾が発表されました！ 今回は ”スンスンたちとアイスクリーム”をテーマに、見ているだけで気分が上がるような爽やかで可愛らしいアイテムが勢揃い。6/19（金）発売予定です。事前にラインナップを確認し、ぜひ売り切れ前にゲットして。 着るだけで夏気分！ 爽やかなグラフィックT 【GU】「グラフィックT パペッ