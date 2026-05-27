今回紹介するのは、Instagramに投稿された、飼い主さんが仕事に行く時の猫ちゃんの様子。 「飼い主が仕事に行く時の猫」という投稿には、ドアの向こうからこちらを見つめる猫ちゃんの姿が。前足をガラス部分にそっと添え、今にも「行かないで…」と言っているような表情。ところが、飼い主さんによると前半はGemini（生成AI）の妄想だったようで…。 動画はInstagramにて、23.1万回以上再生。8630件以上のいいねが寄せられ