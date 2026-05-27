元NHKでフリーの中川安奈アナウンサーが27日、X(旧ツイッター)に「LINEのプライバシー管理」について投稿した。反響が広がり、投稿から約5時間で約100万回を超えて表示されている。 【写真】「うわーなんだこれ?知らなかった」驚きの声が 中川アナは「LINEのプライバシー管理、みなさんも今一度確認してみたほうがいいかもしれません。知らない間に行動履歴の情報まで共有されてたなん