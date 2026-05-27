小倉幸成選手 J1ファジアーノ岡山は27日、JFA・Jリーグ特別指定選手の小倉幸成選手（法政大学所属）が、U-21日本代表 欧州遠征メンバーに選ばれたと発表しました。 小倉選手は身長167cm、体重66kgのミッドフィルダーです。J1鹿島アントラーズの下部組織を経て法政大学に所属しながらファジアーノと契約しました。年代別の日本代表に選ばれ、活躍しています。 U-21日本代表は、2026