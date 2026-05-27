石田千穂 STU48の一期生で、グループを牽引してきた石田千穂が卒業する。デビュー当時は「センターに立てるとは思ってもいなかった」という石田だが「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で初めてランクインするとめきめきと頭角を表し、グループを代表するメンバーの一人となり、「独り言で語るくらいなら」で初センターの座を掴んだ。しかしその道程は順風満帆ではなかった。仲間の卒業や、活動休止を経てのシン