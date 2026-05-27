水戸の“レジェンド”本間幸司氏の引退試合ユニが発表水戸ホーリーホックは、6月14日にケーズデンキスタジアム水戸で予定しているGK本間幸司氏の引退試合で選手が着用するユニフォームを発表した。本間氏は1999年に水戸に加入後、2024年に現役を引退するまで通算632試合に出場した同クラブのレジェンド。現役引退後も2025年は水戸のクラブ・リレーション・オーガナイザーを務め、2026年からはGMを務めている。本間氏の引退試