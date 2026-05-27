OpenAIやAnthropicなどの最先端AIサービスのAPI使用料金が値上げ傾向にある一方で、中国ではDeepSeekやXiaomiがAPI価格の大幅引き下げを発表しており、「高コストで業界最先端性能なアメリカ製AI」と「低コストだが業界最先端には一歩及ばない中国製AI」の対決構図が出来上がっています。この状況について、AI企業のSignalBloom AIが「高価な最先端AI」と「安価な中華製AI＆人間」のコスト効率を比較する分析記事を公開して話題に