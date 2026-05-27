歌手の辰巳ゆうとが２７日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ（渋谷公会堂）で東名阪ツアー「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー２０２６―Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ―」を開催した。デビュー９年目。今年を「変化の１年」と位置づけている辰巳は、自身の演歌曲やポップス曲はもちろん、映画「グレイテスト・ショーマン」の「Ｔｈｉｓｉｓｍｅ」、サザンオールスターズの「ＨＯＴＥＬＰＡＣＩＦＩＣ」