◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン昨年の有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が坂路で追い切った。余力残しで単走で５４秒５―１２秒８。見守った高柳大調教師は「動いている感じはあったけど、時計的に（もっと出ても）ね。これが実質的な１本目なので、これで上向いてくれたら」とうなずいた