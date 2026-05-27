2019年の台風19号で浸水などの被害があった飯山市で27日、千曲川の視察が行われ、治水対策を確認しました。国交省職員「約1キロの区間で堤防整備と、樋門（ひもん）工事を行っております」飯山市を流れる千曲川の治水対策の現場を視察したのは、江沢岸生市長や地区の会長など約50人です。国交省や県が進める「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の一環で、飯山市では市内3か所で堤防の強化や遊水地の整備などが進められています