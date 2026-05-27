◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎投手が、７０キロの超スローボールで甲子園をどよめかせた。１点リードの４回１死。カストロに対する初球だった。球速表示は「７０」。見事にストライクを奪い、助っ人も諦めたような表情を浮かべた。その後、３球３三振。続くレイエスも緩急を駆使した投球で空振り三振に仕留め、圧倒した。