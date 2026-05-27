テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（３９）が、娘と手をつなぐ微笑ましい写真を公開した。２７日までに自身のインスタグラムを更新。「東京のオアシスなる母校に、週末。子供を連れて。大学の部活メンバーと集まることになり子供が走り回れる場所が良いよね〜ということで、ｉｃｕ」と国際基督教大学での休日ショットをアップ。「２００５年入学、ということはかれこれ２０年の仲！」とつづり、娘と手をつないだ後ろ姿の写真