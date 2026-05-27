『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“スイカの名産地”中国・北京で祭り巨大スイカの品評会も」についてお伝えします。◇◇◇北京にあるスイカの名産地で、今週から始まった北京スイカ祭り。中国では1年を通して食べられているスイカ。本格的な出荷シーズンに合わせ、即売会や品評会が行われ、「スイカ熱」を盛り上げます。スイカ果汁をミックスした「スイカビール」など、スイカ好きには見逃せない商品も。