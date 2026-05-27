ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。仲谷颯仁（31＝福岡）が2日目6Rでインからコンマ08のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。得点率8.00として瓜生正義、菊地孝平、新田雄史と並ぶ3位で予選を折り返した。「初日より行き足、出足は上向いた感じがする。バランスが取れてきた。もともと握り込みは安定していたし、バックの足も良かった。浜名湖は久々で調整がよく分か