ナ・リーグ中地区首位のドジャースが本拠地で5位ロッキーズを迎えた3連戦。日本時間28日に行われる第3戦では、ドジャースの大谷翔平選手とロッキーズの菅野智之投手が先発予定です。日本を代表する2人の投げ合いは、日米通じて初のこと。どんな展開となるか、大きく注目されています。大谷選手は今季9度目の先発となり、4勝2敗、QSは7度、防御率は驚異の『0.73』。前回登板では4登板ぶりに二刀流出場となり、投打に活躍。打者とし