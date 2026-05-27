動画配信サービス「ディズニープラス」と「Hulu」でそれぞれ独占配信している作品を6ヶ月間相互に楽しめる新たな取り組みが、本日（5月27日）よりスタートした。【動画】ディズニープラス、6月配信予定作品一覧ウォルト・ディズニー・ジャパンとHuluを運営するHJホールディングスの新たなパートナーシップ施策として実施されるもので、対象作品は6ヶ月間、それぞれのサービス内で視聴可能となる。Huluの独占配信作品からは、