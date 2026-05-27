ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。磯部誠（35＝愛知）がリズムアップに成功した。2日目1Rで3コースからトップスタートを決めて捲り切ると、続く8Rはイン戦をモノにして連勝を飾った。「手前はいい。スタートもしやすくなったし、ターンの後も進んでいた。ただ、伸びはない。いろいろやる」。手応えは上向いたものの、まだ満足の域には到達していない様子。28日の3日