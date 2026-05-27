俳優柄本時生（36）が27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。台本記憶術を明かし、スタジオを驚かせた。柄本は「セリフはパチンコ屋で覚えます」と明かし、スタジオはどよめきに包まれた。ハリセンボンの近藤春菜は「覚えてないだろ！」とつっこみ。ハライチの岩井勇気も「どうやって覚えるんだよ」と声を上げた。柄本は「パチンコ店がザワザワしてるじゃないですか。ザワザワしてて、皆さん前に集中