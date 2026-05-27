再審（刑事裁判のやり直し）の制度を見直す法案が、衆議院の委員会で実質審議に入りました。刑事訴訟法の改正に向け、政府案と中道改革連合などの対案が27日から法務委員会で審議に入りました。自民党の稲田元政調会長は政府に対し、「抗告（検察の異議申し立て）」の原則禁止などについて、「冤罪被害者の利益に資する運用」を求めました。証拠の開示を巡る「目的外使用の禁止」の規定については、「弁護側の立証活動が制限されな