爆風スランプの未発売楽曲「ええじゃないか」が、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」として27日、デジタルリリースされた。小島よしおが参加したミュージックビデオ（MV）も公開。MVではメンバーの演奏シーンに加え、サンプラザ中野くんと小島の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入されている。日常の不安やうっぷんを「ええじゃないか！」「そんなの関係ねぇ！」の一