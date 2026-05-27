2030年代前半に移転を目指す中日ドラゴンズの2軍拠点について、27日から自治体からの公募が始まりました。 【写真を見る】ドラゴンズ 2軍本拠地の移転先どこに? 5月27日に自治体の公募スタート 移転は2030年代前半 前向きな自治体は ドラゴンズの2軍拠点は、名古屋市中川区にある「ナゴヤ球場」の老朽化のため、2030年代前半に移転する予定です。 球団などは、移転先となる東海地方の自治体からの公募を27日に始めたと発