jo0ji（ジョージ）による東名阪Zeppツアー『jo0ji tour 2026「よあけまえ」』が、5月22日（金）、東京・Zepp Haneda公演にてファイナルを迎えた。2024年11月の初ワンマンライブからすべてのツアーを観てきた音楽ライター・矢島由佳子による、オフィシャルレポートをお届けする。2026年上半期は、jo0jiにとって、より一層多くのリスナーと出会う時期になった。それも日本国内のみならず、世界中で。実際、この日jo0jiが「今日初めて