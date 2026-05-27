アンカー・ジャパンは、ポケモンデザインを施した完全ワイヤレスイヤホン、USB急速充電器、トラベルアダプター、トラベルポーチの計4製品を発表した。7月上旬に、同社公式オンラインストアやAmazon.co.jp、楽天市場、直営店などで発売する。各製品の価格は、USB急速充電器が7990円、トラベルアダプターが5990円、トラベルポーチが3990円、Soundcore C50iが1万3990円。 「Anker USB急速充電