札幌市厚別区の複合商業施設「ＢiＶi新さっぽろ」に設置されたＬＥＤビジョンから出火する火事があり、あたりは一時騒然としました。火事があったのは、札幌市厚別区厚別中央１条６丁目にある複合商業施設「ＢiＶi新さっぽろ」の２階です。５月２７日午後４時半ごろ、施設の関係者から「休憩広場のＬＥＤビジョンから出火した」と消防に通報がありました。施設内では避難が指示され、あたりは一時騒然としました。消防によりますと