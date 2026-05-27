28日(木)午後から順次運用が始まる『新しい防災気象情報』。主な変更点などを田中気象予報士に詳しく解説してもらいます。 27日、鹿児島県では記録的な大雨となっていますが、まさにこういった状況で発表される警報や注意報が変わるということです。皆さんが避難のタイミングを考える大事な情報になりますので、あらためて『新しい防災気象情報』をまとめたのがこちらです。 新しい防災気象情報は、『河川氾濫(はんらん)