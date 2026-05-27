北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判です。５月２７日に行われた被告人質問で、川村被告（被害者の交際相手の友人）は暴行行為について、「（川口被告が）キレていて怖くて止められなかった」などと発言し、あくまで主犯格とされる当時１８歳の特定少年・川口侑斗被告らが暴行を主導していたと主張しました。さらに、「暗くて見えなかった」「暴行がエスカレートしていることを知らなかった」と、自