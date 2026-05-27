北海道旭川市で高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の裁判で、共犯の受刑者の女が出廷し、「被告が両手で押した」などと証言しました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告と、共犯ですでに判決が確定している小西優花受刑者の供述は真っ向から対立しています。初公判で内田被告は、「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と殺人について否認しています。一方、５月２７