クマの目撃が相次ぐ中、北海道南富良野町では、クマが車に向かってくる様子を視聴者のカメラが捉えていました。車で走行中、道路脇の林の中からこちらを見る１頭のクマ。次の瞬間、こちらに向かってクマが突進してきました。南富良野町の道道で５月２６日午後４時すぎ、車の中から撮影された映像です。釣りに行く途中に、歩くクマを見つけ思わず撮影したという５０代の男性は、「クマがこちらに突進してきてびっくりした。こわくて