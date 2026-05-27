本塁打を量産する村上を現地メディアも称賛した(C)Getty Imagesまたも背番号5がそのバットで本拠地のスタンドを沸かせた。ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月26日のツインズ戦の第4打席で、今季第19号アーチを記録した。試合終盤、0-2のスコアで迎えた8回裏の攻撃で、同点に追いつく値千金の2点本塁打に観客は熱狂。村上の長打力は現時点において、まさにホワイトソックスの大きな武器になっている。【動画】「あまりの