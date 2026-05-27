まもなく石川県内も梅雨のシーズンを迎えます。大雨による浸水被害やがけ崩れなどに備え、関係機関が27日金沢市でパトロールを行いました。水防・がけ地パトロールには、県や金沢市、消防など9つの関係機関から合わせて22人が参加しました。職員らは、2025年8月の線状降水帯による大雨で浸水被害があった金沢市松寺町を訪れ、土のうなどの資機材が揃っているか水防倉庫の点検を行いました。記者リポート「去年8月、線状降水帯によ