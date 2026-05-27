◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン無傷３連勝でダービーへ挑むコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は坂路で５４秒１―１２秒６をマーク。騎乗する西村淳也騎手の共同会見での一問一答は以下の通り。―初騎乗の３歳１勝クラスを振り返って。「１週前追い切りから能力を感じていましたし、能力さえ出しきれば勝てると