イングランド・プレミアリーグのマンチェスターCが、今夏の移籍市場で注目されるノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表MFエリオット・アンダーソン（２３）獲得の一番手となっていることが明らかになった。英BBCが電子版に掲載した記事によると、今季のプレミアリーグで卓越したボランチとしてその存在感を知らしめ、イングランド代表チームのレギュラーにも定着したアンダーソンの争奪戦がマンチェスターCの勝利