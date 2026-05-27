◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島・持丸泰輝捕手が先制弾を放った。２回２死、ロッテ・毛利の高め直球をジャストミートした。右翼スタンド中段に飛び込む３号ソロ。育成出身の７年目捕手は、５日・ＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ１号を放つと、今月だけで３本目だ。「自分のスイングでしっかりと捉えることができました。（先発の）森さんを援護できてよかったです」とコメントした