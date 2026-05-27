日本航空は広島から羽田空港に向かう便に乗務予定だった客室乗務員が前日に過度に酒を飲み、乗務できなくなったため、出発が40分ほど遅れたと明らかにしました。これを受け、日本航空は客室乗務員に滞在先での「禁酒」を指示しました。日本航空によりますと、今月23日、広島発−羽田行きの便で乗務予定だった客室乗務員（50代）から出発前に行った検査でアルコールが検知され、交代の確保に時間がかかったため、出発がおよそ40分遅