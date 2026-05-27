超党派の国民会議で議論されている食料品の消費税減税ですが、ここへきて、0％ではなく1％への引き下げが有力な案として浮上してきています。「できればやってもらいたい」「もう早く早く実行してください」期待に応える結論は出るのでしょうか。消費税の減税などをめぐって、毎週のように議論が続けられている超党派の「国民会議」。きょうは「本丸」と位置づける給付と減税を組み合わせた「給付付き税額控除」のイメージ案が初め