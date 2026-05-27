脳死下で行う臓器移植手術について、厚生労働省は、多くの移植手術の実績がある病院を「移植実施推進施設」に指定して、重点的に支援する案を専門家会議に示し、了承されました。脳死下で行われる心臓や肺などの臓器移植は、2022年度以降過去最高の数を更新していますが、手術に対応する人員の不足や病院内の体制が整っていないなどの理由で移植を辞退する病院が出ています。一方、対応できる病院に移植手術が集中し、負担が大きく