農業分野での働き手不足を軽減するため、最先端の機器が開発されています。キーワードは、「快適さ」と「効率の良さ」です。 【写真を見る】農業機器の「快適・効率」を追求約300社の最新機具が一堂にグランメッセ熊本で5月29日まで グランメッセ熊本で開かれた「九州農業WEEK」という大規模なイベント。約300社が、自社の最新機器を展示しています。 その中でひと際注目されていたのが、この農業用散布車です