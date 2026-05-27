◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）ＤｅＮＡのヒュンメル外野手が先制の左中間適時二塁打を放った。０―０の初回無死一塁。フルカウントからの７球目。曽谷の１４９キロを左中間奥深くに運ぶ先制の適時二塁打を放つと二塁上で右手を突き上げ喜んだ。今回のオリックス３連戦はイベント試合「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ」として開催され、試合前にはＡＫＢ４