指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME櫻井もも（22）が27日までに自身のXを更新。26日に行われたプロ野球DeNA対オリックス（横浜）で務めたセレモニアルピッチを振り返った。試合前のミニライブでは「神様の言うとーり！」をグループで歌唱し、いざマウンドに上がると見事なノーバウンドピッチを披露した。「ももきゅん、ノーバンとうきゅん」の文章とともに大きく飛び跳ね喜ぶ写真を投稿。さらに、続く投稿では「＃YIS2026