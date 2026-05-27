ムサシトミヨ（松本達也特任助教提供）鹿児島大学や国立科学博物館などの研究チームは27日、埼玉県のみに生息する希少淡水魚「ムサシトミヨ」を新種として記載したと発表した。1963年に初めて報告されたが、国際的には正式に種として記載されていなかった。ムサシトミヨはトゲウオ科トミヨ属で、体長は3.5〜6センチ。きれいで冷たい湧き水があり、水草が茂る細い川に生息する。現在は埼玉県熊谷市の元荒川の上流部にのみ生息し