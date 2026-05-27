東京都交通局は６月１日、都営交通職員の夏服にポロシャツを初めて導入する。熱中症対策に加え、働きやすさを向上して人材確保につなげる。対象は、▽都営地下鉄▽都営バス▽東京さくらトラム（都電荒川線）▽日暮里・舎人ライナー――の駅係員や乗務員ら。都交通局は昨夏も、制帽やネクタイの着用を通年任意とするなど、「クールビズ」を進めてきた。さらなる対策として導入したポロシャツは、従来のカッターシャツと同じグ