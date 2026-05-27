◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）試合前の場内でのスタメン発表で、橋上秀樹監督代行の映像が新たに映し出された。阿部前監督が２６日に辞任し、橋上オフェンスチーフコーチが監督代行に就任。２６日は映像調整中だったが、この日から、スタメン９人の発表後「ジャイアンツを率いる…」というアナウンスの後に橋上代行の姿がビジョンに映し出され、「橋上秀樹！」と紹介された。