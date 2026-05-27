俳優柄本時生（36）が27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。父・柄本明からの言葉を明かし、スタジオを驚かせた。柄本は父から「そんなんだったらやめれば？」という言葉を紹介した。「多分（父が）何かの映画とかを見たんでしょうね。あのLINEとかがパッときて、その1文だけ入ってて」と経緯を明かした。柄本は「『○○見た。そんなんだったらやめれば？』だけ」と内容を明かし、スタジオを驚かせ