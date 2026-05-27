◇MLB ツインズ5-3ホワイトソックス(日本時間27日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手の打撃に投手も脱帽です。2番・ファーストでスタメン出場の村上選手は2点を追う8回、前日にメジャーデビューを飾った西田陸浮選手がレフト前ヒットで出塁。その後、1死1塁の場面となり、前日26日の試合で8試合ぶりの快音を響かせた村上選手が、相手先発のジョー・ライアン投手の3球目、低めのスライダーを完璧にとらえ、弾丸ラ