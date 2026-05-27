ハライチ澤部佑（40）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にMCとして出演。俳優の岡田将生（36）から自宅について暴露を受けた。ゲストは柄本時生（36）とトリンドル玲奈（34）。柄本と親交のある岡田から、メッセージが紹介されると、澤部へのメッセージも読まれた。岡田は「澤部くんは本当にいいパパだと思います。こんなに忙しいのにちゃんと家族の時間を作っているので。僕にとって理